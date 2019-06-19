Специалисты выясняют причины неблагоприятной экологической обстановки в Киселёвске

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения дыма в районе Подземгаз города Киселёвска, жители которого ранее обратились к премьеру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище из-за неблагоприятной экологической ситуации в регионе.

«Спецтехника уже приступила к бурению скважин глубиной до 20 метров. Из них возьмут пробы на содержание радона и углеводорода, также будут проведены тепловые замеры», — написал он.

Также глава региона отметил, что сотрудники местных социальных служб общаются с жителями и собирают документы для подготовки переселения граждан.

Ранее Цивилёв принял решение о переселении жителей Подземгаза в связи с неблагополучной экологической ситуацией, связанной с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами».