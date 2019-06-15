Цивилёв рассказал о планах переселить жителей Киселёвска из-за ситуации с экологией
«Приехал сегодня в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым… Людей с этой территории надо переселять… Уже сейчас начинаем готовить документы», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее Цивилёв отреагировал на просьбу жителей Киселёвска о предоставлении им убежища в Канаде из-за сложной экологической обстановки в городе, связанной с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами».
Впоследствии сообщалось, что специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности изучили экологическую ситуацию в регионе.