Цивилёв рассказал о планах переселить жителей Киселёвска из-за ситуации с экологией

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв после посещения одного из районов города Киселёвска, жители которого обратились к канадскому премьеру Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище, принял решение о переселении граждан в связи с неблагополучной экологической ситуацией в регионе.

«Приехал сегодня в Киселёвск. Вместе с жителями осмотрели место, где из-под земли идёт дым… Людей с этой территории надо переселять… Уже сейчас начинаем готовить документы», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Цивилёв отреагировал на просьбу жителей Киселёвска о предоставлении им убежища в Канаде из-за сложной экологической обстановки в городе, связанной с добычей угля «открытым способом рядом с жилыми домами».

Впоследствии сообщалось, что специалисты Восточного научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности изучили экологическую ситуацию в регионе.