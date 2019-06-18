На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город храбрых»

Короткая ссылка
Новый дорожный знак с надписью «Город храбрых» установили на въезде в Екатеринбург. К настоящему моменту табличку уже демонтировали.
На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город храбрых»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

«Табличка демонтирована. Сейчас ведётся работа по установлению личностей, которые устанавливают данные таблички», — сказала представительница ведомства.

Она отметила, что установивших знак могут привлечь к ответственности по ст. 12.33 КоАП России («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Ранее рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург. Комментируя появление данной таблички, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил вместо неё повесить на въезде в город надпись «Город храбрых».

В мае телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить