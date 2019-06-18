На въезде в Екатеринбург установили табличку «Город храбрых»

Новый дорожный знак с надписью «Город храбрых» установили на въезде в Екатеринбург. К настоящему моменту табличку уже демонтировали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды ГИБДД Свердловской области.

«Табличка демонтирована. Сейчас ведётся работа по установлению личностей, которые устанавливают данные таблички», — сказала представительница ведомства.

Она отметила, что установивших знак могут привлечь к ответственности по ст. 12.33 КоАП России («Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений»).

Ранее рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург. Комментируя появление данной таблички, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил вместо неё повесить на въезде в город надпись «Город храбрых».

В мае телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.