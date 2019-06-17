На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «город бесов»

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Рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак с надписью «город бесов»
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отделение пропаганды городского ГИБДД.

«Обслуживающей организации было выдано предписание. Табличка демонтирована», — сказала собеседница.

В ГИБДД указали, что за самовольную установку дорожных знаков предусмотрен штраф до 10 тыс. рублей.

Как уточняет агентство, соответствующая табличка появилась на въезде в город со стороны аэропорта «Кольцово».

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.

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