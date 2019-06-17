Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.

«Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что... кто говорит так про наших горожан пусть повнимательнее посмотрит на себя», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор также призвал екатеринбуржцев не реагировать на провокацию и не раздувать данную тему.

Вместе с этим глава региона выразил мнение, что конфликт остался позади, поэтому «теперь надо всем остановиться и успокоиться».

«Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», — заключил Куйвашев.

Ранее рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.

В мае телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.