Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал установку дорожного знака с надписью «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Губернатор оценил знак «Город бесов» на въезде в Екатеринбург
  • © Автолюбители А66. Екб и Свердловская область
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«Сегодня на въезде в Екатеринбург установили табличку «Город бесов». Это креативные горожане шутят, отзываясь на некоторые реплики с федеральных радиостанций. По этому поводу хочу сказать вот что... кто говорит так про наших горожан пусть повнимательнее посмотрит на себя», — написал Куйвашев на своей странице в Instagram.

Губернатор также призвал екатеринбуржцев не реагировать на провокацию и не раздувать данную тему.

Вместе с этим глава региона выразил мнение, что конфликт остался позади, поэтому «теперь надо всем остановиться и успокоиться».

«Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых», — заключил Куйвашев.

Ранее рабочие демонтировали дорожный знак с надписью «Город бесов», установленный на въезде в Екатеринбург.

В мае телеведущий Владимир Соловьёв подверг критике акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, назвав при этом протестующих «наследниками бесов». В связи с этим краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал его на дуэль, однако Соловьёв отказался от поединка.

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