В СПЧ заявили о готовности ритейлеров направлять продукты в соцслужбы

Ритейлеры готовы направлять пригодные для употребления продукты питания с истекающим сроком годности на благотворительность и в социальные службы, сообщил член комиссии СПЧ при президенте России по экологическим правам Евгений Бобров.

«(Переговоры с ритейлерами. — RT) были, они готовы передавать (нереализованные продукты. — RT)», — заявил Бобров РИА Новости.

При этом он допустил, что продукты могут быть переданы или проданы в больницы, поликлиники и хосписы.

Однако он призвал уточнить некоторые формулировки санитарно-гигиенических правил, так как данные продукты находятся «в зоне риска».

«За один—два дня передадут и, это укладывается, скажем, в три дня, остающимися до срока годности, то все нормально. Можно и в последний день передавать, если гарантировано в этот день употребление состоится», — уточнил он.

По данным СПЧ, такое использование продуктов с истекающим сроком годности позволит сократить расходы на содержание некоторых категорий граждан, включая инвалидов и бездомных детей.

Кроме того, такая мера может сократить объём отходов.

Ранее Роспотребнадзор по инициативе СПЧ предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов.