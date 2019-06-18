В Ульяновске несколько жильцов дома отравились угарным газом
«17 июня в 22:35 (мск) на улице Менделеева в Заволжском районе Ульяновска, предположительно, произошло отравление людей угарным газом в жилом многоквартирном доме вследствие неисправности газовой колонки», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.
В МЧС уточнили, что в ликвидации происшествия участвовали 9 спасателей и 3 единицы техники.
Ранее в Свердловской области возбудили дело после гибели при пожаре в жилом доме города Богдановича пяти человек, включая четверых детей.
В конце апреля Newsnn.ru передавало, что в Дзержинске завели дело после отравления сотрудников магазина угарным газом.