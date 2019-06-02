В Свердловской области при пожаре в квартире погибли пять человек

В жилом доме города Богдановича Свердловской области произошёл пожар в одной из квартир, погибли пять человек, включая четверых детей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры.

«Детям (было. — RT) шесть месяцев, два года, четыре года и шесть лет. С ними была их 12-летняя сестра, которая выбежала звать на помощь и осталась в живых», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что родителей детей не было дома — они повезли на соревнования старшего ребёнка.

В результате отравления угарным газом также погиб пенсионер и пострадала пожилая женщина, которая находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет России возбудил по факту пожара уголовное дело по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено.

Прокуратура начала проверку, все причины произошедшего будут установлены путём проведения соответствующих судебных экспертиз.

Ранее СК возбудил дело после пожара в дачном доме в Хабаровском крае, в котором погибли трое детей и их бабушка.

Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.