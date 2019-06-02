СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Хабаровском крае

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в садовническом товариществе недалеко от села Смирновка Хабаровского района, при котором погибли трое детей и женщина.

«В результате пожара женщина и трое малолетних детей в возрасте полутора, трех и семи лет погибли. Мужчине и 9-летней девочке удалось покинуть место возгорания, они не пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправности электропроводки.

Ранее в результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае погибли трое детей и их бабушка.

Также URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.