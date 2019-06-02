Четыре человека погибли при пожаре на даче под Хабаровском
«В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось семь человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчина и женщина получили ожоги рук», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что пожар произошёл в деревянном одноэтажном дачном доме.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.