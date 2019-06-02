Четыре человека погибли при пожаре на даче под Хабаровском

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В результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае погибли трое детей и их бабушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находилось семь человек. При пожаре удалось спастись 10-летней девочке, мужчина и женщина получили ожоги рук», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что пожар произошёл в деревянном одноэтажном дачном доме.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU передавало, что в Курганской области завели дело по факту гибели пенсионерки в крупном пожаре.

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