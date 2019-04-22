В Нижегородской области завели дело по факту отравления сотрудников магазина угарным газом

В Дзержинске завели уголовное дело по факту отравления сотрудников магазина угарным газом, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Инцидент произошёл 18 апреля. Трём женщинам неожиданно стало плохо, их доставили в больницу. После оказания медпомощи две пострадавшие были отпущены домой, третью госпитализировали.

Выяснилось, что в магазине проводилось плановое отключение электроснабжения. Инженер подключил бензогенератор к сети и оставил его в рабочем состоянии в подсобном помещении. Работа генератора в замкнутом пространстве привела к отравлению сотрудников.

В марте СК организовал проверку после отравления газом семи человек в Чехове.