В Нижегородской области завели дело по факту отравления сотрудников магазина угарным газом

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В Дзержинске завели уголовное дело по факту отравления сотрудников магазина угарным газом, сообщает Newsnn.ru со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.
В Нижегородской области завели дело по факту отравления сотрудников магазина угарным газом
  • РИА Новости

Статья — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Инцидент произошёл 18 апреля. Трём женщинам неожиданно стало плохо, их доставили в больницу. После оказания медпомощи две пострадавшие были отпущены домой, третью госпитализировали.

Выяснилось, что в магазине проводилось плановое отключение электроснабжения. Инженер подключил бензогенератор к сети и оставил его в рабочем состоянии в подсобном помещении. Работа генератора в замкнутом пространстве привела к отравлению сотрудников.

В марте СК организовал проверку после отравления газом семи человек в Чехове.

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