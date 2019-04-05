В Кузбассе возбудили дело после обнаружения тел шести человек

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В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту смерти шести человек, четверо из которых дети. Об этом сообщили в Следственном комитете.
В Кузбассе возбудили дело после обнаружения тел шести человек
  • РИА Новости

«В одном из жилых домов города Киселёвска обнаружены тела шести человек, в их числе четыре ребёнка в возрасте от трёх до 13 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.

Старший оперативный дежурный ЕДДС Киселёвска Ольга Арнаутова сообщила РИА Новости, что двое взрослых и четыре ребёнка погибли от отравления угарным газом.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением дорожных рабочих в Сургутском районе.

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