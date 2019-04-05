В Кузбассе возбудили дело после обнаружения тел шести человек
- РИА Новости
«В одном из жилых домов города Киселёвска обнаружены тела шести человек, в их числе четыре ребёнка в возрасте от трёх до 13 лет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работает следственная группа, в том числе следователи-криминалисты.
Старший оперативный дежурный ЕДДС Киселёвска Ольга Арнаутова сообщила РИА Новости, что двое взрослых и четыре ребёнка погибли от отравления угарным газом.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением дорожных рабочих в Сургутском районе.