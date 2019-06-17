Голунов оценил реакцию общественности на его задержание

Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест. По словам мужчины, он был шокирован тем, что его дело вызвало масштабный резонанс.

«Я был шокирован. И я даже до момента суда об этом не знал. Потому что там мы передвигались в автозаках, кабинеты следователя выходили во внутренний двор. И только уже потом я узнал, что там было много людей перед УВД ЗАО. Что компании привозили пиццу бесплатную для тех, кто там стоял. Но какую-то поддержку я увидел — точнее, даже услышал — уже в суде. Когда решался вопрос о мере пресечения и я находился в клетке, сквозь закрытые окна были какие-то крики, возгласы. И я очень растрогался», — сказал он.

По словам журналиста, он предполагал, что его история попадёт в СМИ, однако не думал, что она вызовет такой резонанс.

«Я был очень удивлён, поражён и очень благодарен всем, кто выходил и поддерживал меня», — добавил Иван.

Голунов также выразил мнение, что реакция общества связана не столько с его ситуацией, сколько с тем, что у людей «накипело» и произошедшее показалось вопиющим случаем.

«Они вышли, наверное, не столько за меня, сколько за себя, чтобы показать, что они не готовы мириться с такой несправедливостью», — пояснил он.

Полная версия интервью — в материале RT.

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. Во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

Во время судебного заседания он не признал вину в попытке сбыта наркотиков.

Позднее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию в связи с произошедшим.