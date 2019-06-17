Минобороны усложнит процедуру сдачи экзаменов в военных вузах
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оборонное ведомство.
Отмечается, что к настоящему времени министерство подготовило ряд нововведений в приказ министра №670. Документ регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
По некоторым данным, изменения вступят в силу в конце текущего года.
«Самые большие изменения произойдут в процессе итоговой аттестации. Выпускная госкомиссия будет состоять из пяти человек, не менее двух из которых должны быть «ведущими специалистами, непосредственно связанными с боевой и повседневной деятельностью войск», — говорится в тексте.
Ранее в пресс-службе Рособрнадзора заявили, что с начала основного периода проведения ЕГЭ с экзаменов за различные нарушения были удалены 522 участника.
Основной период ЕГЭ в 2019 году в России проходит с 27 мая по 1 июля.
Также, как передавал портал Newinform, в Рособрнадзоре призвали ценить здоровье школьников.