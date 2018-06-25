СМИ: В Минобороны планируют вернуть льготы для абитуриентов военных училищ

Министерство обороны России намерено вернуть для абитуриентов военных училищ возможность бесплатного проезда до места сдачи экзаменов и обратно. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что приказ «Об утверждении руководства по оформлению, использованию, хранению и обращению с воинскими перевозочными документами в Вооружённых силах России» проходит внутриведомственные согласования.

В случае возвращения льгот бесплатный проезд абитуриентов военных училищ будет оплачиваться из бюджета Минобороны.

При этом право на бесплатный проезд смогут получить абитуриенты, которые прошли в военкоматах предварительный отбор и медкомиссию для поступления.

Отмечается, что в приказе также предусмотрена возможность получить бесплатные проездные билеты абитуриентам, не зачисленным в военные вузы.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует изменить правила призыва на срочную службу.