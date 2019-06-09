С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя
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- РИА Новости
«С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника», — цитирует сообщение РИА Новости.
Отмечается, что у 223 нарушителей во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки.
Также в сети были размещены 14 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.
Ранее в Рособрнадзоре заявили, что первые результаты ЕГЭ свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий.