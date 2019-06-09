С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя

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В пресс-службе Рособрнадзора заявили, что с начала основного периода ЕГЭ с экзаменов за различные нарушения были удалены 522 участника.
С начала периода ЕГЭ с экзаменов удалили 522 нарушителя
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«С начала основного периода ЕГЭ-2019 с экзаменов за различные нарушения удалены 522 участника», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что у 223 нарушителей во время ЕГЭ были обнаружены мобильные телефоны, у 219 — шпаргалки.

Также в сети были размещены 14 контрольно-измерительных материалов ЕГЭ.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что первые результаты ЕГЭ свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. 

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