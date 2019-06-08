Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

Короткая ссылка
Первые результаты единого государственного экзамена свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
  • РИА Новости

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Как уточняется, примерно на 5 тыс. человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не смогли преодолеть минимальный балл. 

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что из-за нарушений, допущенных во время первых экзаменов, 141 участника ЕГЭ попросили покинуть аудиторию. В ведомстве призвали выпускников «не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны».

Основной период ЕГЭ в этом году в стране проходит с 27 мая по 1 июля.

Ранее, как передавал портал Newinform, в Рособрнадзоре призвали ценить здоровье школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить