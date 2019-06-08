Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

Первые результаты единого государственного экзамена свидетельствуют об объективности экзамена и отсутствии каких-либо аномалий. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, результаты ЕГЭ по географии, литературе и базовой математике в 2019 году в целом остались на уровне прошлогодних, а результаты по профильной математике улучшились.

Как уточняется, примерно на 5 тыс. человек сократилось в сравнении с прошлым годом число участников ЕГЭ по базовой математике, которые не смогли преодолеть минимальный балл.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что из-за нарушений, допущенных во время первых экзаменов, 141 участника ЕГЭ попросили покинуть аудиторию. В ведомстве призвали выпускников «не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны».

Основной период ЕГЭ в этом году в стране проходит с 27 мая по 1 июля.

Ранее, как передавал портал Newinform, в Рособрнадзоре призвали ценить здоровье школьников.