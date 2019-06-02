Рособрнадзор назвал число удалений участников ЕГЭ из-за нарушений на первых экзаменах
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- РИА Новости
Как уточняет РИА Новости, наиболее распространёнными нарушениями остаются использование шпаргалок и средств связи.
«Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надёжна... Поэтому мы ещё раз призываем всех выпускников... не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — пояснил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
В настоящее время анализ видеозаписей завершившихся экзаменов продолжается.
Ранее, как передавал портал Newinform, в Рособрнадзоре призвали ценить здоровье школьников.