Рособрнадзор назвал число удалений участников ЕГЭ из-за нарушений на первых экзаменах

В Рособрнадзоре сообщили, что из-за нарушений, допущенных во время первых экзаменов, 141 участника ЕГЭ попросили покинуть аудиторию. Основной период ЕГЭ в этом году в стране проходит с 27 мая по 1 июля.

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РИА Новости

Как уточняет РИА Новости, наиболее распространёнными нарушениями остаются использование шпаргалок и средств связи. «Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надёжна... Поэтому мы ещё раз призываем всех выпускников... не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны», — пояснил руководитель ведомства Сергей Кравцов. В настоящее время анализ видеозаписей завершившихся экзаменов продолжается. Ранее, как передавал портал Newinform, в Рособрнадзоре призвали ценить здоровье школьников.