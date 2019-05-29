В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике

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В Чебоксарах школьница умерла во время единого государственного экзамена по математике. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Чувашии.
В Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике
  • РИА Новости

«Утром ученица 11-го класса, инвалид с детства, пришла на экзамен, и уже по внешнему виду было понятно, что ей нездоровится», — приводит сообщение РИА Новости.

Дежурившие в школе медики рекомендовали девушке отказаться от сдачи экзамена, однако старшеклассница не согласилась.

Во время написания экзаменационной работы девушке стало плохо, она вышла в коридор. Школьнице была оказана медицинская помощь, однако спасти её не удалось.

По предварительным данным, она страдала врождённым пороком
сердца.

В феврале следователи начали проверку по факту смерти мальчика во время урока в школе во Владивостоке.

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