Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ

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Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше Единых государственных экзаменов, сообщает Newinform.
Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ
  • РИА Новости

«Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях», — заявили в Рособрнадзоре.

Как напомнили в ведомстве, любой школьник может перенести ЕГЭ или ОГЭ на резервные дни, если плохо себя чувствует. Для этого необходима медсправка.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике.

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