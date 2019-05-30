Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше ЕГЭ

Рособрнадзор призвал ценить здоровье школьников выше Единых государственных экзаменов, сообщает Newinform.

«Мы призываем всех, и в первую очередь родителей, внимательно относиться к состоянию здоровья своих детей и не допускать для них рисков, связанных с излишним напряжением и волнением при опасных медицинских показаниях», — заявили в Рособрнадзоре.

Как напомнили в ведомстве, любой школьник может перенести ЕГЭ или ОГЭ на резервные дни, если плохо себя чувствует. Для этого необходима медсправка.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах школьница умерла во время ЕГЭ по математике.