Капитанские дочки: в Пансионе воспитанниц Минобороны прошёл очередной выпуск

Последний звонок прозвучал в Пансионе воспитанниц Министерства обороны России. 107 девушек, большинство из которых дочери военнослужащих из отдалённых гарнизонов, помимо школьной программы в стенах уникального довузовского учреждения углублённо изучали минимум три иностранных языка. Выпускницы умеют фехтовать, петь, рисовать и вальсировать. Ежегодно все воспитанницы пансиона поступают в лучшие высшие учебные заведения страны — как военные, так и гражданские. О важном празднике в жизни девушек — в репортаже RT.

«Чины» и «звания»

Слёзы в глазах замминистра обороны России — явление небывалое. Но Татьяна Шевцова их не стесняется.

«Моя душа навсегда с ними, — говорит Татьяна Викторовна RT. — Как можно их не любить? Посмотрите, какие девочки — красивые, воспитанные, с умными ясными глазками. Они — будущее нашей страны, хорошее будущее».

В актовом зале Пансиона воспитанниц Министерства обороны России на торжественной церемонии последнего звонка полтора часа звучали похожие слова. Видеоприветствия выпускницам прислали министр обороны России Сергей Шойгу, художник Михаил Шемякин, певец Алексей Лазарев, экономист Владимир Мау, кинорежиссёр Алексей Герман, музыкант Игорь Бутман, актёр Сергей Никоненко. Все они не раз бывали гостями в пансионе, и теперь каждый отметил, что «таких девчонок больше в мире нет».

Выпускница 11 «Д» класса, кандидат на получение золотой медали Софья Тарусова перечисляет свои «чины» и звания: «Победила в личном первенстве Всеармейской олимпиады по английскому языку и заняла первое место на Всеармейской олимпиаде по математике среди обучающихся довузовских образовательных учреждений Минобороны России. Выиграла Всероссийскую олимпиаду школьников в городе Москве по экологии. Ещё я призёр Всероссийской олимпиады школьников по биологии, русскому языку и обществознанию, призёр заключительного этапа многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда», межрегиональной олимпиады «Высшая проба» по русскому языку и открытой городской научно-практической конференции «Старт в медицину».

Софья Тарусова

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Все пальцы на руках загнуты, и Соня на секунду задумывается.

«А вот ещё что вспомнила, — говорит девушка. — В 2015 году заслужила золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Папины дочки

Софья Тарусова семь лет назад приехала в Пансион воспитанниц Минобороны из Орла. Там служит её отец. Когда девочка поступала в учебное заведение, он был капитаном, сейчас — полковник. У большинства одноклассниц Софьи отцы тоже военнослужащие.

«Здесь царит настоящий культ отца, самым страшным в младших классах были слова учителя «сообщу папе», — улыбается Катя Богданова.

Её отец служит сейчас в Благовещенске, подполковник войск связи. Дочь собирается продолжить офицерскую династию, будет поступать в Военную академию связи в Санкт-Петербурге.

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А майорская дочка Настя Соколова из Орска пока не решила, куда будет подавать документы после сдачи ЕГЭ.

«Уже в понедельник первый выпускной экзамен — главное сейчас это, — говорит она. — А так выбираю между Московским педагогическим государственным университетом и Российским государственным гуманитарным университетом».

В расписании занятий Пансиона воспитанниц Министерства обороны нет ни одного военного предмета — ни строевой подготовки, ни стрельбы. Из этого необычного учебного заведения выходят просто хорошо образованные и воспитанные девушки, багаж знаний которых позволяет им выбрать любую дорогу в жизни.

От армии в Пансионе воспитанниц Минобороны России — распорядок дня. Он здесь жёстко расписан по минутам. Свободного времени у сегодняшних выпускниц не было семь лет.

Каждая из воспитанниц выучила как минимум три иностранных языка, занималась не менее чем двумя видами дополнительного образования.

© RT

При этом в пансионе богатый список секций: ирландские танцы и бальные, секции сумо и тхэквондо, живопись, кружок робототехники и студия театрального мастерства, верховая езда и ансамбль барабанщиц.

В день последнего звонка у воспитанниц пансиона военного ведомства России есть привилегия: путь девушек во взрослую жизнь усеивают лепестками роз.