Исследование: 40% молодых специалистов находят работу через знакомых

Согласно данным исследования НИУ ВШЭ (есть в распоряжении RT), более 40% специалистов от 18 до 30 лет нашли работу через друзей и знакомых.

Лидером по трудоустройству через друзей или знакомых является строительная сфера, где таким способом нашли работу более 60% выпускников и работающих студентов.

Далее идут финансы, затем торговля и бытовое обслуживание.

Меньше всего работников, трудоустроенных через знакомых, в сфере образования (17,6%).

Как отмечают авторы исследования, трудоустройство по знакомству не оказывает особого влияния на зарплату и условия труда (официальное трудоустройство, продолжительность рабочей недели и прочее) работника.

Те, кто устроился на работу с помощью друзей и знакомых, меньше остальных удовлетворены работой, условиями труда и возможностью профессионального роста. Кроме того, такие специалисты больше остальных обеспокоены тем, что могут потерять рабочее место.

Уточняется, что использование социальных связей для поиска работы в большей степени характерно для мужчин, нежели для женщин.

Исследование проводилось на основе всероссийского мониторинга социально-экономического состояния населения с 2012 по 2016 год.

Ранее был назван самый распространённый среди молодёжи способ поиска работы.