Минобрнауки назвало эффективную схему для трудоустройства выпускников

В Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.

В пресс-службе ведомства RT сообщили, что к настоящему времени основной механизм (предусмотренный законодательством) для гарантированного трудоустройства выпускников вузов — целевое обучение.

При такой форме обучения в вузе студент учится бесплатно за счёт того или иного предприятия, на котором после получения диплома выпускник будет работать определённое время (оно оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора).

Как отметили в ведомстве, целевое обучение, в частности, помогает справляться с кадровым дефицитом на рынке труда.

«Реализация механизмов целевого обучения призвана снизить дефицит квалифицированных кадров, в том числе в тех регионах, где по наиболее востребованным экономикой профессиям не хватает специалистов», — объяснили в Минобрнауки.

Согласно распоряжению правительства, программы целевого обучения предусмотрены практически по всем направлениям, в том числе журналистике, драматургии, медицине, инженерно-техническим наукам и т. д.

В пресс-службе Минобрнауки также добавили, что в данный момент вопрос о создании (или возобновлении) программы распределения выпускников на работу после окончания обучения в ведомстве не обсуждается.

«Сейчас на повестке такого проекта (программы распределения выпускников. — RT) за рамками уже имеющихся упомянутых механизмов нет», — уточняется в сообщении.

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