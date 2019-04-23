Минобрнауки назвало эффективную схему для трудоустройства выпускников

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Александра Рыкова
В Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.
Минобрнауки назвало эффективную схему для трудоустройства выпускников
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В пресс-службе ведомства RT сообщили, что к настоящему времени основной механизм (предусмотренный законодательством) для гарантированного трудоустройства выпускников вузов — целевое обучение.

При такой форме обучения в вузе студент учится бесплатно за счёт того или иного предприятия, на котором после получения диплома выпускник будет работать определённое время (оно оговаривается при поступлении в вуз и при заключении договора).

Как отметили в ведомстве, целевое обучение, в частности, помогает справляться с кадровым дефицитом на рынке труда.

«Реализация механизмов целевого обучения призвана снизить дефицит квалифицированных кадров, в том числе в тех регионах, где по наиболее востребованным экономикой профессиям не хватает специалистов», — объяснили в Минобрнауки. 

Согласно распоряжению правительства, программы целевого обучения предусмотрены практически по всем направлениям, в том числе журналистике, драматургии, медицине, инженерно-техническим наукам и т. д.

В пресс-службе Минобрнауки также добавили, что в данный момент вопрос о создании (или возобновлении) программы распределения выпускников на работу после окончания обучения в ведомстве не обсуждается. 

«Сейчас на повестке такого проекта (программы распределения выпускников. — RT) за рамками уже имеющихся упомянутых механизмов нет», — уточняется в сообщении. 

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