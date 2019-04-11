Студенты в России стали чаще списывать

Специалисты НИУ ВШЭ провели опрос среди преподавателей российских вузов и выяснили, как часто педагоги замечают нечестное поведение среди студентов. С результатами мониторинга ознакомился RT.

Выяснилось, что в 2017 году 21% студентов регулярно списывали со шпаргалок (в том числе на мобильных устройствах) на экзаменах, зачётах и других письменных проверочных работах. С 2014 года этот показатель увеличился на 3%.

«Время от времени», то есть нерегулярно, таким способом списывают 63% студентов, признались преподаватели.

Списывают у других студентов около 12% учащихся. Ещё почти 9% выдают работы студентов старших курсов за свои.

По оценке преподавателей, за три года число студентов, которые сдают письменные работы, скачанные из интернета (сейчас таких 23,7%), увеличилось почти на 4%.

При этом на 2% снизилось число студентов, которые используют в своих работах части текста из других научных работ без ссылки на оригинал (16%).

Результаты опроса также показали, что преподаватели стали строже относиться к нечестному поведению студентов. Так, в случае списывания на экзамене преподаватели относительно чаще стали ставить неудовлетворительные оценки недобросовестным учащимся.

В опросе, который проводился в ходе мониторинга изменения мотивации, стратегий и экономического поведения студентов и преподавателей российских вузов, приняли участие педагоги из 83-х вузов страны.

Ранее в Минобрнауки России заявили, что в 2019 году по некоторым специальностям высшего образования планируется увеличение количества бюджетных мест.