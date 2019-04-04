Названы самые перспективные сферы для быстрого трудоустройства выпускников в России

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Павел Астахов
Стали известны самые перспективные сферы деятельности для быстрого трудоустройства выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений в России. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда.
Названы самые перспективные сферы для быстрого трудоустройства выпускников в России
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Специалисты изучили данные открытых источников и выяснили, что достаточно хорошие шансы на трудоустройство по профессии имеют выпускники с высшим и средним профессиональным образованием в таких сферах, как «здравоохранение», «авиационная и ракетно-космическая техника», «информатика и вычислительная техника» и «информационная безопасность».

Кроме того, выпускники со средним профессиональным образованием по специальностям, связанным с образованием и педагогикой, в сфере обслуживания, приборостроения и оптотехники также имеют больше шансов быстро устроиться на работу после окончания обучения, добавили в институте. 

Ранее во ВНИИ труда назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. 

Лидерами рейтинга стали инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.

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