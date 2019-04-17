Названы самые востребованные среди студентов сферы деятельности в России

Специалисты НИУ ВШЭ выяснили, в каких сферах планируют работать студенты российских вузов. С результатами исследования ознакомился RT.

Почти треть (28%) студентов в ближайшие пять лет после окончания вуза планируют заниматься практической работой в коммерческом секторе (менеджерской и аналитической работой в фирмах, работой в частных клиниках, школах и вузах). Чаще всего (32,3%) такое направление выбирают учащиеся направления «Технические науки».

Управленческая работа в коммерческом секторе (топ-менеджмент или менеджмент среднего звена в фирме) привлекает 19% опрошенных студентов. В большинстве случаев этим интересуются те, кто изучает общественные науки. Наименее интересна эта область студентам-медикам.

Предпринимательская деятельность интересует почти 13% опрошенных студентов.

Примерно столько же учащихся планируют заниматься практической работой в бюджетном секторе (врач в поликлинике, учитель в школе). Больше всех в этом заинтересованы студенты-медики (более 50%), меньше всех — учащиеся направления «Общественные науки» (4,1%).

Работать в академической, научной сфере (в вузе, научном центре, институте) планируют 10% студентов.

Служба в органах государственной власти заинтересовала 9,5% учащихся.

В исследовании также уточняется, что вообще не собираются работать 2,6% студентов.

В опросе приняли участие студенты ведущих российских вузов, которые обучаются по таким направлениям, как общественные, гуманитарные и технические науки, медицина и другие.

Ранее были названы самые перспективные сферы для трудоустройства выпускников в России.