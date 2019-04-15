Опрос: почти половина россиян не работают по профессии

Почти половина россиян (47%) не работают по профессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На сегодняшний день... 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием)», — говорится в сообщении.

При этом 28% из них никогда не работали по своей профессии.

37% россиян, работающих в другой сфере, проходили специальные курсы профессиональной переподготовки.

В качестве основных причин отказа от полученной специальности называются невозможность трудоустройства (30%) и низкая зарплата (24%).

Отмечается, что по специальности работают, в основном, специалисты с высшим образованием (58%).

В опросе, который проводился ВЦИОМ по телефону 11 апреля, приняли участие 1600 россиян.

Ранее стало известно, что в России студенты стали чаще списывать.