Россияне назвали необходимую для достойной жизни сумму

Россиянам для достойной жизни в среднем в месяц нужен доход в размере 66 тыс. рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого специалистами Финансового университета при Правительстве России. Уточняется, что людям задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

Как сообщает «Российская газета», самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Москве и Петербурге, а также в Химках, Балашихе и Подольске.

При этом самые невысокие запросы к уровню дохода отмечены у жителей Читы (50 тыс.), Улан-Удэ (54 тыс.), а также Барнаула и Якутска (по 55 тыс. руб. в месяц).

Опрос также показал, что 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, уже добились необходимого им уровня дохода.

Ранее россияне назвали самые престижные отрасли для работы.

Как отмечалось, самой престижной сферой для работы респонденты считают добычу нефти, газа, угля и полезных ископаемых (58%).