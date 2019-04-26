Назван самый популярный способ поиска работы среди молодёжи в России
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«Онлайн — агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии, будущем месте работы. Там же можно прочитать отзывы», — объяснила эксперт.
Кроме того, вероятность найти подходящую работу с помощью агрегаторов выше, так как можно отправить резюме сразу в несколько компаний.
Также есть возможность подыскивать новое место работы, продолжая работать на старом, добавила Ольга Забелина.
Отмечается, что поиск работы с помощью онлайн — сервисов и социальных сетей популярен также среди лиц средних и старших возрастных групп, у жителей крупных городов, а также для работников, которые ищут дистанционную работу.
Ранее в Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.