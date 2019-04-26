Назван самый популярный способ поиска работы среди молодёжи в России

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Александра Рыкова
Назван самый распространённый среди молодёжи способ поиска работы. Как рассказала RT эксперт ВНИИ труда, доктор экономических наук Ольга Забелина, чаще всего работу ищут через онлайн-сервисы.
Назван самый популярный способ поиска работы среди молодёжи в России
  • ©pixabay.com

«Онлайн — агрегаторы дают возможность собрать максимум информации о вакансии, будущем месте работы. Там же можно прочитать отзывы», — объяснила эксперт.

Кроме того, вероятность найти подходящую работу с помощью агрегаторов выше, так как можно отправить резюме сразу в несколько компаний.

Также есть возможность подыскивать новое место работы, продолжая работать на старом, добавила Ольга Забелина.

Отмечается, что поиск работы с помощью онлайн — сервисов и социальных сетей популярен также среди лиц средних и старших возрастных групп, у жителей крупных городов, а также для работников, которые ищут дистанционную работу.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России назвали эффективный механизм для трудоустройства выпускников российских вузов.

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