Зоозащитница оценила идею ограничить число питомцев в квартирах

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Кирилл Горшенин
Председатель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина прокомментировала RT инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.
Зоозащитница оценила идею ограничить число питомцев в квартирах
  • AFP

По мнению эксперта, нормы нужно устанавливать исходя из биологического вида животного и его потребностей. Она также подчеркнула важность индивидуального подхода к организации жизни животных в квартирах и домах. 

«Есть и помещения, которые вроде подходят по квадратным метрам, но проживать животные там никак не могут. А есть истории, когда количество метров соответствуют количеству животных, но над ними (животными. — RT) там издеваются, и они не могут там проживать», — добавила эксперт.

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендовал правительству ограничить максимальное число питомцев в доме и ввести нормативную базу идентификации домашних животных.

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