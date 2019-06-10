Зоозащитница оценила идею ограничить число питомцев в квартирах

Председатель ассоциации по правам и защите животных «Зооправо» Анастасия Федюнина прокомментировала RT инициативу комитета Совета Федерации об ограничении максимально возможного числа проживающих в домах или квартирах питомцев.

По мнению эксперта, нормы нужно устанавливать исходя из биологического вида животного и его потребностей. Она также подчеркнула важность индивидуального подхода к организации жизни животных в квартирах и домах.

«Есть и помещения, которые вроде подходят по квадратным метрам, но проживать животные там никак не могут. А есть истории, когда количество метров соответствуют количеству животных, но над ними (животными. — RT) там издеваются, и они не могут там проживать», — добавила эксперт.

Ранее комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендовал правительству ограничить максимальное число питомцев в доме и ввести нормативную базу идентификации домашних животных.