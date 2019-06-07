Московский зоопарк приглашает жителей столицы на завтрак с пандами

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Московский зоопарк приглашает жителей города на завтрак с двумя большим пандами Жуи и Диндин, которых ранее привезли из Китая. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Московский зоопарк приглашает жителей столицы на завтрак с пандами
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Отмечается, что с утра панды особенно активны. Посетить животных можно без предварительной записи с 08:00 до 10:00 в павильоне «Фауна Китая».

«С 10:00 до 21:00 посмотреть как живут Жуи и Диндин можно будет только по предварительной регистрации... Сеанс длится 30 минут. Одна группа включает до 200 человек», — уточняется в тексте.

5 июня президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин посетили Московский зоопарк, куда ранее из Китая доставили двух бамбуковых медведей.

Главы государств стали первыми гостями нового павильона.

30 мая сайт «Москва 24» передавал, что в Московском зоопарке родились винторогие козлята и детёныши дагестанских туров.

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