Хабенский в ходе открытия «Кинотавра» поддержал Голунова

Председатель жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр» заслуженный артист России Константин Хабенский на церемонии открытия смотра выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова.

«Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Это одна из самых сильных черт этого фестиваля», — цитирует актёра РИА Новости.

По мнению Хабенского, журналиста преследуют за то, что он «пытается говорить правду».

8 июня Никулинский суд Москвы избрал задержанному ранее с наркотическим веществом Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам самого корреспондента, наркотики ему подбросили.

Подробнее о ситуации с Голуновым — в материале RT.