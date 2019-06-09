Хабенский в ходе открытия «Кинотавра» поддержал Голунова

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Председатель жюри основного конкурса фестиваля «Кинотавр» заслуженный артист России Константин Хабенский на церемонии открытия смотра выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Хабенский в ходе открытия «Кинотавра» поддержал Голунова
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Это одна из самых сильных черт этого фестиваля», — цитирует актёра РИА Новости.

По мнению Хабенского, журналиста преследуют за то, что он «пытается говорить правду». 

8 июня Никулинский суд Москвы избрал задержанному ранее с наркотическим веществом Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста.

По словам самого корреспондента, наркотики ему подбросили.

Подробнее о ситуации с Голуновым — в материале RT.

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