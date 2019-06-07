Столичным водителям порекомендовали пить больше воды из-за жары

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Представители пресс-службы Московского паркинга порекомендовали столичным водителям пить больше воды из-за установившейся в городе высокой температуры.
Столичным водителям порекомендовали пить больше воды из-за жары
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве будет очень жаркий день — воздух прогреется до +30...+32 °С. Будьте осторожны за рулём и пейте больше воды!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что четверг, 6 июня, стал самым жарким днём с начала года.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала телеканалу «360», каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.

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