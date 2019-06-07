Столичным водителям порекомендовали пить больше воды из-за жары

Представители пресс-службы Московского паркинга порекомендовали столичным водителям пить больше воды из-за установившейся в городе высокой температуры.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве будет очень жаркий день — воздух прогреется до +30...+32 °С. Будьте осторожны за рулём и пейте больше воды!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

По прогнозам синоптиков сегодня в Москве будет очень жаркий день - воздух прогреется до 30-32 градусов.

Будьте осторожны за рулём и пейте больше воды! #АМПП#Московскийпаркинг — Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 7 июня 2019 г.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что четверг, 6 июня, стал самым жарким днём с начала года.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала телеканалу «360», каких правил стоит придерживаться в аномальную жару.