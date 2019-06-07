Дуров решил на месяц отказаться от еды

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и сервиса Telegram Павел Дуров заявил о планах на месяц отказаться от еды для улучшения самочувствия и повышения продуктивности.

По его словам, за последние 15 лет в интересах здоровья он отказался от алкоголя, кофеина, мяса, таблеток и фаст-фуда.

Кроме того, Дуров придерживался определённой диеты, исключив из рациона глютен, молочные продукты, яйца и фруктозу, что помогло ему укрепить силу воли и достичь ясности мышления.

В мае он принял решение питаться только рыбой и морепродуктами.

«В этом месяце я пробую кое-что более радикальное и совсем не буду принимать пищу. Последние шесть дней я сидел на одной воде, и пока чувствую себя отлично», — написал Дуров в своём Telegram-канале.

Он отметил, что несмотря на возможную потерю мышечной массы, такой шаг может вдохновить его на новые идеи.