Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

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Основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора.
Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано в реестре юридических лиц Великобритании.

Документ был подан 19 декабря, опубликован — 4 января. При этом официальных причин для ликвидации компании Дуровым не называлось.

В апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram.

Подобные требования связаны с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Летом 2018 года стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.

Как заявляли в Роскомнадзоре, ведомство работает над повышением эффективности блокировок мессенджера. 

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