Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано в реестре юридических лиц Великобритании.
Документ был подан 19 декабря, опубликован — 4 января. При этом официальных причин для ликвидации компании Дуровым не называлось.
В апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram.
Подобные требования связаны с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Летом 2018 года стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.
Как заявляли в Роскомнадзоре, ведомство работает над повышением эффективности блокировок мессенджера.