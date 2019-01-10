Основатель Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора.

Соответствующее заявление опубликовано в реестре юридических лиц Великобритании.

Документ был подан 19 декабря, опубликован — 4 января. При этом официальных причин для ликвидации компании Дуровым не называлось.

В апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram.

Подобные требования связаны с непредоставлением ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Летом 2018 года стало известно, что Telegram согласился передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения.

Как заявляли в Роскомнадзоре, ведомство работает над повышением эффективности блокировок мессенджера.