Скворцова назвала ошибкой данные Счётной палаты по зарплатам медиков в регионах

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счётной палаты о неисполнении указа о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу в 50 из 85 субъектов страны.

«Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счётной палаты», — приводит её слова РИА Новости.

Министр напомнила, что «выполнением указа считается выполнение с 5%-ным отклонением, 95% и больше».

«По врачам все 85 регионов выполнили (указ. — RT), по среднему персоналу все 85 выполнили, и по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10%», — пояснила Скворцова, подчеркнув, что о срыве указа говорить не приходится.

Ранее в Счётной палате сообщили, что майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 регионов страны.