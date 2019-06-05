Скворцова назвала ошибкой данные Счётной палаты по зарплатам медиков в регионах

Короткая ссылка
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счётной палаты о неисполнении указа о повышении зарплат среднему и младшему медперсоналу в 50 из 85 субъектов страны.
Скворцова назвала ошибкой данные Счётной палаты по зарплатам медиков в регионах
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Это ошибка, которая была допущена при составлении отчёта Счётной палаты», — приводит её слова РИА Новости.

Министр напомнила, что «выполнением указа считается выполнение с 5%-ным отклонением, 95% и больше».

«По врачам все 85 регионов выполнили (указ. — RT), по среднему персоналу все 85 выполнили, и по младшему медицинскому персоналу четыре региона имеют отклонения от 5 до 10%», — пояснила Скворцова, подчеркнув, что о срыве указа говорить не приходится.

Ранее в Счётной палате сообщили, что майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 регионов страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить