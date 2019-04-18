Названы регионы — лидеры России по уровню зарплат в марте

Самые высокие зарплаты в марте предлагали работодатели в Якутии, Чукотском автономном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Такие данные представил Роструд на основе базы вакансий «Работа в России».

«По данным «Работы в России», за март этого года средняя предлагаемая заработная плата в Якутии составила порядка 70 тыс. рублей», — цитирует ТАСС заместителя руководителя Роструда Дениса Васильева.

Средний предлагаемый размер оплаты труда на Чукотке составил около 50 тыс. рублей, а в Ямало-Ненецком автономном округе — чуть более 45 тыс. рублей.

При этом Москва оказалась в данном рейтинге только на шестом месте со средним уровнем предлагаемой зарплаты 41 тыс. рублей.

Самые привлекательные условия предлагают в Якутии компании, связанные с угольной промышленностью: машинист буровой установки может зарабатывать от 214 тыс. рублей, а машинист бульдозера — от 152 тыс. рублей.

В феврале RT представил рейтинг регионов по уровню зарплат врачей. Тогда самые высокие зарплаты были отмечены у медиков Чукотки — свыше 180 тыс. рублей в месяц.

В Министерстве здравоохранения России объяснили такие показатели в целом высокими доходами жителей Чукотки.