Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
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- РИА Новости
«Пришли к общему знаменателю, что (директор турбазы. — RT) приносит официальные извинения», — цитирует ТАСС главу фонда Ольгу Кузьмичёву.
Она также допустила возможность дальнейшего сотрудничества при условии проведения руководством базы отдыха внутреннего расследования и дополнительного обучения сотрудников.
«Попробуем, но наши условия — что (сотрудники базы. — RT) как минимум должны пройти обучение и поменять своё мировоззрение. А дальше уже будет внутреннее разбирательство, кто из сотрудников отказал нам и по какой причине», — подчеркнула руководитель фонда.
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.