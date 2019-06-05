Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения

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Руководство базы отдыха «Спортивная деревня «Новинки» в Нижегородской области принесло извинения за отказ принять на летний отдых школьников с ВИЧ. Об этом сообщили в благотворительном фонде «СТЭП».
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
  • © Ирина Барыбина
  • РИА Новости

«Пришли к общему знаменателю, что (директор турбазы. — RT) приносит официальные извинения», — цитирует ТАСС главу фонда Ольгу Кузьмичёву.

Она также допустила возможность дальнейшего сотрудничества при условии проведения руководством базы отдыха внутреннего расследования и дополнительного обучения сотрудников.

«Попробуем, но наши условия — что (сотрудники базы. — RT) как минимум должны пройти обучение и поменять своё мировоззрение. А дальше уже будет внутреннее разбирательство, кто из сотрудников отказал нам и по какой причине», — подчеркнула руководитель фонда.

Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.

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