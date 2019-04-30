В Минздраве предлагают запретить отрицание ВИЧ

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ, размещённый на федеральном портале нормативных правовых актов.

«Запрещается распространение недостоверной информации о влиянии ВИЧ-инфекции на здоровье человека, содержащей призывы к отказу ‎от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции», — указывается в документе.

Отмечается, что к недостоверной информации относится, в частности, отрицание факта существования ВИЧ-инфекции и синдрома приобретённого иммунодефицита.

В ноябре ФАН передавало, что правительство России из резервного фонда выделит Министерству здравоохранения страны дополнительные средства на приобретение лекарств ВИЧ-инфицированным гражданам.