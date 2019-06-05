СК возбудил дело из-за отказа в размещении детей с ВИЧ на турбазе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как одна из туристических баз в Богородском районе Нижегородской области отказалась принять на летний отдых школьников с ВИЧ.

«Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 136 УК России («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»).

По данным следствия, в начале мая учредитель благотворительного фонда забронировал места для 30 детей на базе отдыха «Спортивная деревня Новинки» для организации отдыха с 7 по 9 июня.

Организаторы мероприятия внесли предоплату, но 2 июня их уведомили об отказе базы отдыха предоставить места для проживания детей из-за наличия у них заболевания.

При этом денежные средства были возвращены.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу благотворительного фонда «СТЭП» Ольгу Кузьмичеву передавали, что руководство турбазы аргументировало свой отказ принять группу школьников нежеланием коллектива работать с «ВИЧ-позитивными людьми».

При этом представители турбазы заявили, что организаторы сами решили забрать аванс, отказавшись проводить инструктаж сотрудников турбазы по работе с детьми с ВИЧ.