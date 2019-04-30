В Госдуме поддержали предложение Минздрава запретить отрицание ВИЧ

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный прокомментировал RT предложение Министерства здравоохранения России о запрете распространения информации, призывающей к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ.

«Я поддерживаю эту идею. Она может касаться не только ВИЧ, но и других заболеваний, которые сегодня пытаются лечить разными способами, в том числе и советами из интернета. ВИЧ является смертельно опасным заболеванием для человека, а применение современных лекарственных препаратов значительно продлевает жизнь и улучшает её качество. С этим поспорить сложно, и действия Министерства здравоохранения, безусловно, правильные», — заявил он.

Куринный также отметил, что в настоящее время появилось большое количество людей, которые отрицают ВИЧ или пытаются доказать, что это некое изобретение врачей.

«Это совершенно антинаучная глупость, которую нельзя поощрять и пропагандировать», — сказал депутат.

Ранее Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам от освидетельствования и лечения ВИЧ.