Жители Дзержинска вышли на субботник после взрыва на территории «Кристалла»
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Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на местные власти.
«Сегодня с самого утра Дзержинск восстанавливают. Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтёры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников», — рассказал собеседник агентства.
1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В результате инцидентов за медицинской помощью обратились 89 человек.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ЧП в числе прочего сказалось на состоянии десятков школ и детских садов.