Жители Дзержинска вышли на субботник после взрыва на территории «Кристалла»

Сотрудники администрации Дзержинска, волонтёры и жители города в воскресенье, 2 июня, вышли на субботник, организованный после ЧП на территории ГосНИИ «Кристалл».

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на местные власти.

«Сегодня с самого утра Дзержинск восстанавливают. Весь город встал. На субботнике работает практически вся администрация города, волонтёры, простые жители приходят. Наши крупные предприятия прислали своих сотрудников», — рассказал собеседник агентства.

1 июня на территории ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В результате инцидентов за медицинской помощью обратились 89 человек.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ЧП в числе прочего сказалось на состоянии десятков школ и детских садов.