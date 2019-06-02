Госпитализированные при ЧП в Дзержинске получат матпомощь 3 июня

Власти Нижегородской области 3 июня выделят по 100 тыс. рублей из регионального бюджета гражданам, которые были госпитализированы после взрывов на заводе в Дзержинске. Также по 50 тыс. рублей будет выделено из бюджета города.

«Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — ещё по 50 тыс.», — сказал губернатор региона Глеб Никитин в разговоре с журналистами, его слова приводит ТАСС.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

После ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек — 44 работника завода и 45 жителей города. По меньшей мере 16 пострадавших госпитализированы.

Как сообщил Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу.