Госпитализированные при ЧП в Дзержинске получат матпомощь 3 июня

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Власти Нижегородской области 3 июня выделят по 100 тыс. рублей из регионального бюджета гражданам, которые были госпитализированы после взрывов на заводе в Дзержинске. Также по 50 тыс. рублей будет выделено из бюджета города.
Госпитализированные при ЧП в Дзержинске получат матпомощь 3 июня
  • © МЧС РФ
  • РИА Новости

«Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — ещё по 50 тыс.», — сказал губернатор региона Глеб Никитин в разговоре с журналистами, его слова приводит ТАСС.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

После ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек — 44 работника завода и 45 жителей города. По меньшей мере 16 пострадавших госпитализированы.

Как сообщил Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу.

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