Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске

По предварительным данным, ущерб, нанесённый Дзержинску в результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл», оценивается в миллионы рублей. Об этом заявил глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы сейчас определяемся с размером ущерба социальным и спортивным объектам — школам, садикам, театрам. Идёт выяснение ситуации с жилым фондом... Предварительно ущерб оценивается… миллионами рублей», — приводит его слова РИА Новости.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

После ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города. По меньшей мере 16 пострадавших госпитализированы.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу.

ГосНИИ «Кристалл» — предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое занимается разработкой технологических процессов производства взрывчатых веществ, созданием методики обеспечения безопасности взрывоопасных производств и другими видами работ, сопряжёнными с научно-техническим и технологическим обеспечением в области создания взрывчатых веществ.