Власти оценили ущерб от взрывов в Дзержинске

По предварительным данным, Ущерб, нанёсенный Дзержинску в результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» оценивается в миллионы рублей. Об этом заявил глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идёт выяснение ситуации с жилым фондом... Предварительно, ущерб оценивается… миллионами рублей», — приводит его слова РИА Новости.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

После ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 16 госпитализированы.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске.