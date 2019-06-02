Власти оценили ущерб от взрывов в Дзержинске

Короткая ссылка
По предварительным данным, Ущерб, нанёсенный Дзержинску в результате взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» оценивается в миллионы рублей. Об этом заявил глава города Иван Носков по итогам заседания оперативного штаба.

«Мы сейчас определяемся с размером ущерба — социальным и спортивным объектам, школам, садикам, театрам. Идёт выяснение ситуации с жилым фондом... Предварительно, ущерб оценивается… миллионами рублей», — приводит его слова РИА Новости.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. Впоследствии СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

После ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, в том числе 16 госпитализированы.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, последствия взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить