Аварийно-спасательная операция на месте ЧП в Дзержинске завершена

Аварийно-спасательная операция в Дзержинске, где на территории ГосНИИ «Кристалл» произошли взрывы, завершена. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

«Аварийно-спасательная работа завершена», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящее время проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, оценка обстановки.

Синьков добавил, что площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. метров, кроме того, в городских здания выбиты многие окна.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, за медицинской помощью обратились 85 человек — 39 работников завода и 46 жителей города, 16 из них госпитализированы.