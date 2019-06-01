В Дзержинск направлены криминалисты центрального аппарата СК

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Дзержинск на место взрывов на заводе «Кристалл» опытных криминалистов центрального аппарата ведомства.
В Дзержинск направлены криминалисты центрального аппарата СК
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«Следователи и криминалисты в ближайшее время приступят к осмотру места происшествия», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 43 человека, госпитализированы 15 человек.

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