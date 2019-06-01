В Минздраве уточнили данные о пострадавших в Дзержинске
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- РИА Новости
«Обновление: на 17:00 — 43 пострадавших, 27 амбулаторно, 15 госпитализировано», — указано в сообщении.
Также в ведомстве заявили, что ещё одного человека выписали из больницы.
В свою очередь, в пресс-службе МЧС России сообщили, что общая площадь пожара на месте ЧП составила 1,2 тыс. кв. м, в том числе возгорание на площади 400 кв. м произошло в прилегающем к заводу лесном массиве.
«Из 42 пострадавших — 38 работники объекта и четыре местных жителя», — цитирует представителя МЧС РИА Новости.
Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП в Дзержинске повреждено пять зданий завода.