В Минздраве уточнили данные о пострадавших в Дзержинске

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В результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области пострадали 43 человека, в том числе госпитализированы 15 человек. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.
В Минздраве уточнили данные о пострадавших в Дзержинске
  • © Анастасия Макарычева
  • РИА Новости

«Обновление: на 17:00 — 43 пострадавших, 27 амбулаторно, 15 госпитализировано», — указано в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что ещё одного человека выписали из больницы.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС России сообщили, что общая площадь пожара на месте ЧП составила 1,2 тыс. кв. м, в том числе возгорание на площади 400 кв. м произошло в прилегающем к заводу лесном массиве.

«Из 42 пострадавших — 38 работники объекта и четыре местных жителя», — цитирует представителя МЧС РИА Новости. 

Ранее в МЧС сообщили, что в результате ЧП в Дзержинске повреждено пять зданий завода.

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