МЧС: в результате ЧП в Дзержинске повреждено пять зданий завода
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске были повреждены пять заводских зданий, общая площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров», — указали в МЧС.
Ранее число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).