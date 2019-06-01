МЧС: в результате ЧП в Дзержинске повреждено пять зданий завода

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В городе Дзержинске в результате серии взрывов на территории ГосНИИ «Кристалл» повреждено пять зданий завода, площадь разрушений составила около 800 кв. м.
МЧС: в результате ЧП в Дзержинске повреждено пять зданий завода
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

«При взрывах на заводе «Кристалл» в Дзержинске были повреждены пять заводских зданий, общая площадь разрушения составляет около 800 квадратных метров», — указали в МЧС.

Ранее число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

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