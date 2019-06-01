Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42

Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске возросло до 42. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве ТАСС.

Там отметили, что 14 человек госпитализированы.

Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Очевидец рассказал телеканалу «360», что взрывы были слышны в Нижнем Новгороде.