Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42
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- РИА Новости
«По данным Министерства здравоохранения Нижегородской области, в результате взрыва на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести», — рассказали в ведомстве ТАСС.
Там отметили, что 14 человек госпитализированы.
Ранее сообщалось о 38 пострадавших.
1 июня в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошли взрывы. В городе и трёх ближайших посёлках введён режим чрезвычайной ситуации.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Очевидец рассказал телеканалу «360», что взрывы были слышны в Нижнем Новгороде.